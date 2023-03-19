В Гродно раздались стрельба и взрывы. В КГБ заявили о перестрелке с "иностранцем Л."

Опубликовано: 19.03.2023 17:13 , Обновлено: 19.03.2023

В КГБ Беларуси сообщили 19 марта, что в Гродно застрелили иностранца Л., который вовремя задержания оказал вооруженное сопротивление: стрелял из автомата и бросал гранаты.

“В Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа “А”, - говорится в заявлении КГБ.

Ранее жители близлежащих домов сообщили в соцсетях о стрельбе и взрывах.

Других подробностей пока нет. В КГБ сообщили, что на месте перестрелки проводятся следственные действия.