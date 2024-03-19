«Видоизменились и подстроились» - В БПЦ описали схемы, которые будут использовать мошенники в Беларуси в 2024 году

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Опубликовано: 19.03.2024 11:22 , Обновлено: 20.03.2024

В Банковском процессинговом центре (БПЦ) рассказали, какие мошеннические схемы с большой долей вероятности будут популярны в Беларуси в 2024 году. Проанализировав общую статистику и тенденции за прошлый год, специалисты пришли к выводу, что многие схемы мошенничества в этом году будут не новыми, но при этом они "видоизменились и подстроились под текущую ситуацию в мире".

В аналитическом отчёте, опубликованном БПЦ 18 марта, специалисты отметили, что “новые технологии повлекли за собой и новые идеи мошенников, направленные на хищение денежных средств”. В БПЦ предупредили всех участников финансового рынка что ждать “значительного снижения уровня мошенничества в безналичной среде” в 2024 году не стоит.

По оценкам БПЦ, в этом году мошенники чаще всего будут прибегать к следующим схемам:

использовать методы социальной инженерии (в 2023 году они составляли около 60% от всех случаев мошенничества с использованием реквизитов карточек). Речь о случаях, когда злоумышленники по телефону, через мессенджеры или социальные сети убеждают своих жертв взять кредит, продать недвижимость и перевести деньги на свой счет;

перехват доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и межбанковской системе идентификации, который позволяет злоумышленникам получить полный доступ ко всем платёжным инструментам и счетам владельца банковской карты;

мошенничество с использованием токенов, в том числе, в рамках социальной инженерии;

БИН-атаки и генерация номеров карт - им подвержены торговые точки электронной коммерции со слабыми механизмами контроля;

использование искусственного интеллекта, в том числе, для повышения эффективности вредоносного программного обеспечения, подбора паролей, а также для создания более качественных поддельных изображений, дипфейков;

фишинговые атаки, которые злоумышленники, как правило, стараются приурочить к громким событиям и инфоповодам;

мошенничество с подписками на компьютерные игры и хищение аккаунтов, ведь зачастую игровые ценности можно продать за реальные деньги;

мошенничество посредством системы мгновенных платежей и подмены QR-кодов.

В БПЦ озвучили среднюю сумму мошеннической операции и “портрет” среднестатистической жертвы

В БПЦ также подсчитали, сколько в среднем удавалось получить мошенников с каждой незаконной операции с банковскими карточаами. В прошлом году средняя сумма составляла 35 долларов, при этом по сравнению с 2022 годом она уменьшилась на 15% (тогда средний “чек” мошенников составлял 42 доллара).

Кроме того, в БПЦ рассказали, кто чаще всего попадался на уловки мошенников и лишался своих средств на банковских картах:

в 57% случаев жертвами становились женщины,

в 16% случаев - жители города Минска, в 84% случаев - проживающие в других регионах Беларуси,

в 89% случаев - экономически активные граждане в возрасте от 18 до 64 лет, в 7% – владельцы карт старше 65 лет, в 3% - несовершеннолетние.

Как не попасть на уловки мошенников?

Ранее в милиции рассказывали белорусам, как избежать некоторых популярных “ловушек” мошенников. В частности, граждан призывали бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси нередки случаи мошенничества, при котором “жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам”.

В МВД попросили белорусов не брать кредиты. Это как?

В милиции не раз напоминали белорусам о том, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков никогда “не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь о “тайной операции"", а также не присылают фото своих удостоверений. В таких случаях в МВД посоветовали два варианта действий, которые уберегут вас от мошенничества. Один их них — «потребовать личную встречу с организаторами «оперативного мероприятия, а второй — просто положить трубку.

МВД предложило белорусам назначать телефонным мошенникам встречу. Какой второй совет?

В Министерстве внутренних дел также подробно рассказали, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают — с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

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