В МВД попросили белорусов не брать кредиты. Это как?

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Опубликовано: 25.07.2023 10:59 , Обновлено: 25.07.2023

Милиция призвала белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов. По данным МВД, в Беларуси участились случаи нового способа мошенничества, при котором "жертва сама берет на свое имя кредит и переводит деньги злоумышленникам".

Как пояснили в ведомстве, всё чаще белорусам поступают звонки в мессенджерах якобы от сотрудников правоохранительных органов с предложением поучаствовать в “спецоперации МВД”. Для “поимки преступника” белорусам предлагают оформить на своё имя кредит в банке, а полученные деньги - перевести на высланный через мессенджер номер расчетного счета.

При этом деньги звонящие обещают вернуть “после спецоперации”, а для пущей убедительности высылают через мессенджер “фото удостоверения”.

В телеграм-канале “Милиция Минска” пояснили, что такие предложения - не более, чем обман, и опубликовали агитационный видеоролик, в котором объяснили, в каких случаях белорусам не следует соглашаться на телефонные предложение по оформлению кредита.

В милиции пояснили, что ни сотрудники белорусских правоохранительных органов, ни работники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры и не предлагают оформить кредит, тем более, для проведения некой “тайной операции”.

Что делать, если поступил подозрительный звонок?

В милиции также объяснили, что делать белорусам в случае, если на мобильный поступил подобный звонок от предполагаемых мошенников. По словам авторов ролика, необходимо:

немедленно положить трубку, либо

потребовать личную встречу с организаторами “оперативного мероприятия”.

Как правило, соблюдения этих двух простых мер предосторожности достаточно для того, чтобы “отвадить” мошенников.

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Ранее Телеграф рассказывал о другой схеме, которую стали практиковать мошенники в Беларуси. Она также связана с оформлением кредитов и переводом средств на счета злоумышленников. Причём в этом случае стать жертвой мошенников можно даже позвонив в «милицию».

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