"Скажут, куда подъехать с паспортом" - В МВД рассказали, как белорусам определить "поддельного милиционера"

Опубликовано: 09.01.2024 15:54 , Обновлено: 09.01.2024

В Беларуси в последнее время только растёт число телефонных мошенников, которые порой идут на самые изощрённые способы выманивания денег. Нередко звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов - милиции, прокуратуры, спецслужб. В Министерстве внутренних дел рассказали, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают - с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

“Это достаточно просто. Всегда стоит выслушать человека, который звонит и получить полную информацию. После этого, независимо от того, с кем велось общение, необходимо положить трубку”, - посоветовал заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.

Если звонивший представился сотрудником милиции, то человеку следует позвонить по номеру 102 и рассказать о самом факте подозрительного звонка и сообщить личные данные предполагаемого милиционера, которые назвал звонивший, а также сообщить, что именно он предложил.

“Человеку либо скажут, что такого человека не существует, либо скажут куда и когда необходимо подойти с паспортом”, - процитировало представителя МВД госагентство БелТА.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов сами “никогда не звонят гражданам”, тем более через мессенджеры, а если и предлагают поучаствовать в поимке виртуальных преступников, то только “лично и в здании органов внутренних дел”, чтобы у человека была возможность убедиться в том, что он общается действительно с сотрудником милиции.

Александр Рингевич рекомендовал белорусам “не поддаваться на провокации” и “перепроверять информацию”, а тем, кто “может быть подвержен мошенничеству” - просто не брать трубку.

Ранее Телеграф сообщил, что мошенники модернизировали уже давно практикуемую ими схему. Стать их жертвой и потерять свои сбережения можно даже позвонив в «милицию».

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А в ноябре прошлого года мошенники стали звонить белорусам от имени сотрудников Следственного комитета - грозили обысками и конфискацией всех сбережений из-за “подозрений в финансировании Украинской армии”. В милиции рассказали, что следует знать белорусам, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников.

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