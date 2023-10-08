МВД предложило белорусам назначать телефонным мошенникам встречу. Какой второй совет?

Опубликовано: 08.10.2023 09:56 , Обновлено: 08.10.2023

Милиционеры дали белорусам два совета, как реагировать на звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка и просят оформить кредит.

Так, в телеграм канале “Милиция Минска” рассказали об “очередном способе мошенничества”, когда белорусы сами берут кредит и переводят деньги злоумышленникам.

Суть заключается в том, что неизвестный звонит через мессенджер и просит помочь поймать преступника, оформив в банке кредит. Полученные деньги мошенники призывают перевести на определенный расчетный счет.

“Вы участвуете в спецоперации МВД, говорить об этом никому нельзя. Возьмите кредит в банке, помогите поймать преступника. Все деньги мы вам вернем. Чтобы не сомневались, я пришлю фото своего удостоверения”, — примерно так злоумышленники убеждают белорусов взять кредит.

В милиции предупредили, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков ” не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит , даже если речь о «тайной операции»”, а также не присылают фото удостоверений.

Там назвали два варианта, как белорусам стоит отреагировать на такой звонок. Один их них — “потребовать личную встречу с организаторами «оперативного мероприятия, а второй — просто положить трубку.

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