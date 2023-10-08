МВД предложило белорусам назначать телефонным мошенникам встречу. Какой второй совет?
Милиционеры дали белорусам два совета, как реагировать на звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банка и просят оформить кредит.
Так, в телеграм канале “Милиция Минска” рассказали об “очередном способе мошенничества”, когда белорусы сами берут кредит и переводят деньги злоумышленникам.
Суть заключается в том, что неизвестный звонит через мессенджер и просит помочь поймать преступника, оформив в банке кредит. Полученные деньги мошенники призывают перевести на определенный расчетный счет.
“Вы участвуете в спецоперации МВД, говорить об этом никому нельзя. Возьмите кредит в банке, помогите поймать преступника. Все деньги мы вам вернем. Чтобы не сомневались, я пришлю фото своего удостоверения”, — примерно так злоумышленники убеждают белорусов взять кредит.
В милиции предупредили, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков ” не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит , даже если речь о «тайной операции»”, а также не присылают фото удостоверений.
Там назвали два варианта, как белорусам стоит отреагировать на такой звонок. Один их них — “потребовать личную встречу с организаторами «оперативного мероприятия, а второй — просто положить трубку.
Ранее Телеграф писал о новой схеме мошенничества. Жителям Беларуси начали звонить по телефону и предупреждать, что они якобы нарушают закон, храня на руках определенную сумму денег. В официальном Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома пояснили, что происходит.
Белорусов начали предупреждать по телефону о «незаконном хранении» 1000 рублей. Что происходит?
Кроме того, в Беларуси в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники представляются работниками государственных органов и выманивают у людей деньги. Какие случаи уже были и о чем необходимо знать, чтобы себя обезопасить, читайте в этом материале.
На Беларусь нахлынула новая волна мошенничества от имени «госструктур». Когда нельзя верить?