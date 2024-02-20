Видео ДТП в Кобрине показало, почему переход дороги на «желтый» может закончиться трагедией. 18+

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Опубликовано: 20.02.2024 16:08 , Обновлено: 20.02.2024

В Кобрине на перекрестке недавно произошла трагедия – машина сбила женщину. Момент наезда попал на камеру внешнего видеонаблюдения. Женщина начала переходить проезжую часть еще на желтый сигнал светофора. А для водителя роковой легковушки обзор оказался закрыт микроавтобусом. (Ролик не рекомендуем смотреть впечатлительным людям.)

Авария произошла на пересечении улиц 700-летия Кобрина и Дзержинского, сообщил Auto.onliner. Женщина – по всей видимости, немолодая, – увидев, что все машины стоят, начала переходить дорогу. И уже не обратила внимания на подъезжавшее к перекрестку на противоположной стороне дороги легковое авто.

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Водитель легковушки, в свою очередь, не заметил пешехода, поскольку в соседнем ряду, перекрывая видимость, стоял микроавтобус.

В результате машина левым боком ударила женщину.

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На место происшествия прибыли спасатели и медики. Женщину увезли в больницу.

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