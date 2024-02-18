ГАИ рекомендовали водителям изучать инструкцию лекарств. С какими симптомами рекомендовали «немедленно остановиться»?

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Опубликовано: 18.02.2024 14:22 , Обновлено: 18.02.2024

В Госавтоинспекции Минска призвали белорусских водителей не пренебрегать "мерами борьбы с утомлением", из-за которого зачастую происходят серьёзные дорожно-транспортные происшествия и тщательно следить за состоянием своего здоровья. Инспекторы рекомендовали водителям "подробно изучать инструкции к употребляемым медицинским препаратам" и не садиться за руль после приёма тех лекарств, в инструкциях к которым чётко указана их несовместимость с вождением.

“Если при управлении транспортным средством вы почувствовали себя плохо или же ощущаете усталость - остановитесь и отдохните во избежание негативных последствий”, - призвали в ГАИ Минска.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома также назвали три симптома, почувствовав которые, водителю следует немедленно остановиться:

слабость,

головокружение,

головная боль.

По словам инспекторов, продолжать движение с такими симптомами “крайне опасно”.

После приёма каких лекарств нельзя садиться за руль?

Существует несколько групп лекарственных препаратов, в инструкциях которых прямо прописан запрет на вождение после их приема. Как правило, это те лекарства, которые способны снижать реакцию человека, ухудшают его внимание, снижают остроту зрения, что потенциально может привести к ДТП. К таким группам препаратов специалисты относят:

антидепрессанты,

бензодиазепины,

нейролептики,

антигистаминные,

противовирусные препараты.

Кроме того, следует помнить о том, что многие жидкие лекарства (успокоительные настойки и экстракты, сердечно-сосудистые капли, спреи для горла) содержат в своем составе этиловый спирт, что теоретически может отразиться на показаниях алкотестера.

По словам начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Брестской области Александра Доброриза, терапевтическая дозировка, чаще всего не повлияет на результаты при проверке выдыхаемого воздуха алкометром. Однако, по словам эксперта, при регулярном приёме такого лекарства текст всё же может показать злополучные промилле, что для водителя чревато серьёзным наказанием.

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