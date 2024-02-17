Под Брестом столкнулись три легковушки и трактор. Кто ударил первым?

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Опубликовано: 17.02.2024 12:41 , Обновлено: 17.02.2024

Около половины девятого утра недалеко от Бреста, на автодороге М1/Е30 «Брест – Минск – граница РФ», столкнулись сразу четыре транспортных средства: три легковушки и трактор.

По предварительной информации, 33-летний водитель на Geely столкнулся с трактором, который в этот момент занимался погрузкой деревьев, сообщили в ГАИ области. Geely, в свою очередь, ударил ехавший в попутном направлении с Volkswagen под управлением 43-летнего водителя. А в Volkswagen тут же врезался ехавший сзади Peugeot, за рулем был 39-летний водитель.

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Без пострадавших не обошлось: водителя Geely увезли в больницу «для оценки состояния здоровья».

В ГАИ предупредили, что движение на месте ДТП временно затруднено и попросили выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее Телеграф писал, что в городе Белыничи Могилевской области ГАИ привлекла к ответственности трех подростков в возрасте 16 и 17 лет. И дело даже не в том, что у несовершеннолетних не может быть прав на вождение, а в запредельном лихачестве: решили покататься на крыше автомобиля. Как их вычислили?

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