«Минсктранс» предупредил о задержках из-за непогоды, а в ГАИ предостерегли водителей от «рискованного поведения»

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Опубликовано: 20.02.2024 10:04 , Обновлено: 21.02.2024

Во вторник, 20 февраля, на Беларусь обрушился снегопад, а дороги в очередной раз сковала гололедица. Ситуация на дорогах страны резко ухудшилась, в связи с чем столичное предприятие "Минсктранс" предупредило горожан о задержках транспорта, а Госавтоинспекция предостерегла водителей от "рискованного поведения" и резких маневров на дорогах.

Как заявили в “Минсктрансе”, сегодня минчанам при совершении поездок на общественном транспорте следует учитывать, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны “отклонения от установленного расписания движения”.

По данным компании, утро уже началось с ДТП: около 09:20 из-за аварии на улице Тимошенко встали троллейбусы на маршрутах №44, 77. Движение по маршруту временно организовали по улице Притыцкого и Лобанка.

О снежной погоде водителей с утра предупредила и Госавтоинспекция, рекомендовав тем, кому сегодня придётся сесть за руль, следующее:

правильно выбирать скорость,

выдерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств,

обязательно заблаговременно (то есть до начала маневрирования) подавать сигнал “поворотниками” - перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой .

В ГАИ предупредили, что из-за снега на дорогах резко снижается видимость, поэтому пешеходам настойчиво рекомендовали “обозначить себя световозвращающими элементами”, а также “быть предельно внимательными при пересечении проезжей части дороги”.

Снегопад надолго?

Тем временем, в Белгидромете сообщили, что вероятность осадков в виде мокрого снега 20 февраля составляет более 90%, причем пройдёт он на большей части территории страны. Впрочем, основным фактором опасности на этот день синоптики назвали всё же гололедицу: из-за не в Витебской области объявили оранжевый уровень опасности. Непростая ситуация на дорогах до конца дня, судя по их прогнозам, сохранится также в Минской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях.

Уже завтра, 21 февраля , согласно краткосрочному прогнозу Белгидромета, на погоду повлияют атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши.

“В юго-западные районы начнет распространяться теплая воздушная масса атлантического происхождения”, - предупредили синоптики.

По их словам, кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя по-прежнему не исключены, равно как и слабые туман и гололед, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью по стране может опускаться до -5..+2°С (в Брестской области - до +4°С), а днем - подписаться до от 0°С по северо-востоку и +8°С по юго-западу страны.

Аналогичную погодную ситуацию специалисты спрогнозировали на четверг, 22 февраля. Из-за теплой воздушной массы атлантического происхождения, по их словам, ночью на большей части территории, а днем - местами по стране ожидаются дожди с мокрым снегом, а воздух днём может прогреться до +1..+8°С и даже до +10°С на Брестчине.

Напомним, белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил, что до конца этой недели на территории страны “сохранится контрастный температурный фон”, но атмосфера, вероятнее всего, “останется в перманентном состоянии метеорологической весны” до конца календарной зимы.

Зима всё? Синоптики пообещали белорусам «контрастную» неделю и «перманентную метеовесну» в феврале