В Витебске ветер разметал праздничные палатки прямо в центре города. Гомелю тоже досталось

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Опубликовано: 13.07.2024 13:44 , Обновлено: 13.07.2024

В Витебске, где проходит "Славянский базар", непогода 12 июля прервала празднование на некоторое время. Сильный ветер, который некоторые очевидцы даже назвали "ураганом", разметал установленные тенты и палатки.

Впрочем, досталось и другим белорусским городам. В Гомеле на машину одной из жительниц города упало дерево.

“Самое обидное, что я уже бежала перепарковать”, - написала женщина. Наверное, всё-таки не обидно. Если бы успела сесть в автомобиль, все могло закончиться куда хуже.

А выглядела непогода в Гомеле так:

В Борисове же спасать водителя в машине, попавшей в водную ловушку, пришлось инспекторам ГАИ.

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Кстати, согласно данным Белгидромета и МЧС, в Беларуси в предстоящее воскресенье грозы стоит ждать почти по всей Беларуси. И это при том, что в дневные часы 14 июля по юго-восточной половине максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Гомельской области +35 +36.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсети Х появился 20-секундный ролик, на котором показана, как молния в непогоду ударила в дерево, под которым стояли четыре человека.

Все еще прячетесь в грозу под деревьями? Посмотрите, что стало с компанией садовников после удара молнии

Также Telegraf.news сообщил, что гроза может быть чрезвычайно опасной, особенно для водителей. Вождение в таких условиях сопряжено с ухудшением видимости, ухудшением сцепления с дорогой, опасными порывами ветра, а также с риском быть пораженным молнией. Многие задаются вопросом, что безопаснее — выйти из машины во время грозы или остаться внутри?

Что будет, если молния попадет в машину? Узнали, можно ли оставаться в авто во время грозы