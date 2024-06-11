Что будет, если молния попадет в машину? Узнали, можно ли оставаться в авто во время грозы

Опубликовано: 11.06.2024 11:10 , Обновлено: 11.06.2024

Гроза может быть чрезвычайно опасной, особенно для водителей. Вождение в таких условиях сопряжено с ухудшением видимости, ухудшением сцепления с дорогой, опасными порывами ветра, а также с риском быть пораженным молнией. Многие задаются вопросом, что безопаснее - выйти из машины во время грозы или остаться внутри?

Выход из машины во время грозы может увеличить риск потенциального удара молнии, особенно на открытой местности, где нет укрытий в виде деревьев или зданий. Кроме того, стоять под деревом во время грозы также рискованно. В такой ситуации безопаснее оставаться в машине.

Однако, если буря очень сильная, есть риск, что ветер может повалить дерево на автомобиль, а это также опасная ситуация.

SpaceX показала видео удара молнии в ракету Falcon Heavy

Лучшее решение - не останавливаться под деревьями во время бури и искать укрытие ближе к зданиям. Если вы находитесь на открытой местности, лучше оставаться в машине.

Но что если молния ударит прямо в ваш автомобиль? Такие ситуации редки, но возможны. Автомобили сконструированы таким образом, что кузов действует как клетка Фарадея - удар молнии проходит через кузов и заземляется колесами. Пассажиры внутри остаются в безопасности, хотя следует избегать прикосновений к открытым металлическим частям кузова.

[info_b] В МЧС Беларуси дали такой совет: “если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле”.[/info_b]

Однако удар молнии может нанести серьезный ущерб автомобилю. Прямой удар молнии, который может достигать более 10 миллионов вольт и 150 000 ампер, может выжечь следы на лакокрасочном покрытии и кузове, пережечь электрическую систему, вывести из строя электронику, даже расплавить диски или взорвать шины.

К слову, команда Top Gear показывала, что было бы, если бы в вас ударила молния, когда вы находитесь в машине.

Что делать, если человека ударила молния?

По словам спасателей прежде всего нужно раздеть человека, которого ударила молния. Затем необходимо облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом.

Если пострадавший не пришел в себя, сделайте искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызовите скорую помощь.

Ранее Telegraf.news писал, что во время ливней бывает, что автомобили затапливает водой. Что нужно делать с пострадавшим от наводнения автомобилем? Эти советы и рекомендации помогут избежать ошибок.

Что белорусам делать с затопленным автомобилем? Первые 20 минут имеют решающее значение