В Щучине слесарь закурил в канализации и взорвался

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Опубликовано: 27.07.2023 11:45 , Обновлено: 27.07.2023

На Гродненщине (в городе Щучин) вечером 25 июля произошел несчастный случай: слесарь одного из предприятий сильно пострадал от взрыва при выполнении работ.

В Следственный комитет сообщили о травмировании 59-летнего рабочего одного из предприятий города. Выяснилось, что бригада слесарей устраняла неисправность в канализации. Для этого один из них спустился внутрь коллектора, где выполнял работы по сверлению трубы. В какой-то момент произошел взрыв газовоздушной смеси.

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Фото: СК

Коллеги извлекли пострадавшего из коллектора. Мужчина был в сознании, он рассказал, что пока ждал от начальства новых указаний, решил покурить.

Выяснилось, что перед началом выполнения работ каких-либо измерений приборами на наличие отравляющих веществ (газов) в канализации не проводилось, а наряд-допуск не выписывался.

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Пострадавшего отвезли в больницу, его состояние оценивается, как тяжелое: у мужчины более 50% ожогов тела.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения») Уголовного кодекса РБ.

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