«Сейчас взорвётся!» - В ДТП под Витебском сгорела фура с опасным грузом

🎥 Видео

Опубликовано: 26.07.2023 10:21 , Обновлено: 26.07.2023

Вечером 25 июля белорусские автомобилисты заметили в кювете на 15-м километре автодороги Р-20 "Витебск-Полоцк-граница с Латвией" горящую фуру. Как выяснилось, фура перевозила опасный груз 2 и 3 класса. Подробности ДТП позднее сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как установили сотрудники ГАИ, причиной происшествия стала “разгерметизация переднего левого колеса” на автопоезде Scania. Справиться с управлением фуры с лопнувшим колесом 51-летний водитель не смог, в результате чего выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся.

По словам очевидцев ДТП, фура “вспыхнула, как спичка”. На видео, снятом пассажирами одного из проезжающих авто ещё до приезда спасателей, виден столб густого чёрного дыма и открытое пламя полыхающей фуры.

“Ужас какой!”, - прокомментировала увиденное автор видео.

“Сейчас взорвётся, папа, едь!” - слышен также голос ребёнка на заднем плане.

[link href=“https://www.tiktok.com/@chp_vitebsk?refer=embed” title=“@chp_vitebsk” target=“_blank” rel=“noopener”] @chp_vitebsk [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7259789785024121605?refer=embed” title=” оригинальный звук - ЧП Витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - ЧП Витебск [/link]

В ГАИ рассказали, что в результате аварии люди не пострадали. Место ДТП пришлось оцеплять и организовывать объезд. О характере опасного груза, его судьбе и последствиях для окружающей среды и жителей близлежащих населённых пунктов в ведомстве ничего не сообщили. Однако, судя по фото, опубликованным ГАИ, фура выгорела до тла.