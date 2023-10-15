В Санэпидемслужбе рассказали, сколько белорусов умерли от отравления грибами в 2023 году. Даже съедобными?

Опубликовано: 15.10.2023 13:12 , Обновлено: 15.10.2023

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии (РЦГЭОЗ) сообщили, что по состоянию на 12 октября 2023 года в Беларуси известны 57 случаев отравлений грибами, в которых пострадали 68 человек. При этом троих врачи не смогли спасти. Среди пострадавших было 6 детей.

Среди лидеров по отравлениям грибами Гомельская область (19 случаев), дальше идут: Могилевская область (14), Брестская область (8), Витебская область (7), Минская область (4), Гродненская область (3), Минск (2). При этом больше всего отравлений врачи зафиксировали в сентябре-октябре этого года.

«Идут, несмотря на минус» — Белорусы рассказали, где перед выходными заметили «стада моховиков», а где «белые ещё радуют»

В РЦГЭОЗ попросили белорусов не собирать неизвестные грибы, а те, что собраны, быстро сортировать. Также специалисты предупредили об опасности сбора или покупки на рынках переросших, дряблых, повреждённых личинками и плесенью грибов, даже если считаются съедобными.

“Никогда не покупать на рынке и «с рук» грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами”, - попросили медики белорусов.

Насыпьте в воду 3 столовые ложки этого. Черви из грибов должны выползти сами

Ранее Телеграф писал, что грибной сезон уже достиг своего пика и пошел на спад. Заядлые грибники в Беларуси все ещё хвастаются собранными экземплярами в Интернете. Но некоторые виды выглядят по-настоящему устрашающе. К ним относится аметистовая лаковица.

Этот кислотно-фиолетовый гриб появился в белорусских лесах. А есть такую рядовку можно?