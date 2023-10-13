«Идут, несмотря на минус» - Белорусы рассказали, где перед выходными заметили «стада моховиков», а где «белые ещё радуют»

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Опубликовано: 13.10.2023 11:34 , Обновлено: 13.10.2023

К середине октября в Беларуси уже успели ударить первые ночные морозы, а средняя температура воздуха на уходящей неделе неуклонно падала, так что в домах белорусов даже включили отопление. Для многих грибников это верный признак того, что с походами с корзинками в лес пора завязывать до следующей весны.

Кто-то уже готов закрыть сезон “тихой охоты”, но есть и тех, кто с энтузиазмом перешёл с летних лисичек, подосиновиков и белых на осенние опята, моховики, рыжики, грузди. Посмотрели, где грибы ещё “идут, несмотря на минус”, и на что ещё могут рассчитывать те, кто решится выйти в лес в грядущие выходные.

В Бобруйске Могилёвской области , судя по постам грибников в группе ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси», ” боровичков мало, в основном единичные экземпляры”, но при этом достаточно много моховиков.

А вот под Минском боровики грибники по-прежнему активно берут - фактически за минской кольцевой, в ближайших лесополосах.

“Белые ещё радуют!!! Помимо кондиционных, попадались и переростки, и мелочь. Фото делала мало: мешал дождь. В итоге грибалка удалась!!!”, - написала минчанка Юля Мацкевич и поделилась фотографиями своего “уловом”.

Судя по сообщениям грибников в тематических чатах, моховиков сейчас, действительно, много в белорусских лесах. Как выразился один из комментаторов, они растут буквально “стадами”, но и “охотников” за ними в лесу предостаточно, даже днём в будний день.

Тем не менее, судя по фотоотчётам, грибов пока на всех хватает: вот каким “уловом” поделился один из грибников вечером 12 октября - результат 3 часов прогулки по лесу.

“Не думал что сегодня так будет много грибов. То самое выражение когда грибы напали. Хорошо хоть пакет был с собой случайно”, - прокомментировал мужчина.

А вот осенние опята , судя по сообщениям в чатах, во многих местах только начали появляться.

“Ходила проверять опята ,только высунули свои крошечные шляпки, дня 2 надо подождать. Получилось ассорти из 8 видов: польский, моховик жёлто-бурый, подберёзовик, маслята, опята, белые, 3 лисички, 3 рыжика”, - поделилась информацией грибник из Могилёвского района.

Видео прямо из леса в Пружанском районе Брестской области поделилась в TikTok пользовательница под ником vitaliavita9. По словам женщины, в лесу, несмотря на дождливую погоду, “в лесу просто море грибников”, но без “улова”, судя по видео, она также не ушла.

[link href=“https://www.tiktok.com/@vitaliavita9?refer=embed” title=“@vitaliavita9” target=“_blank” rel=“noopener”] @vitaliavita9 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7289141252241591045?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - vitalia” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - vitalia [/link]

В свою очередь, автор канала “Дневник грибника” поделился кадрами с полной корзиной рыжиков , которую ему удалось набрать 11 октября в Логойском районе Минской области . При этом грибник подчеркнул, что рост рыжиков “только-только начался”, переросших грибов ещё не встречается, но очень много молодых. Более того, в этом году “червивость рыжиков достаточно небольшая” - всего 20-25%, по оценкам грибника.

[link href=“https://www.tiktok.com/@dnevnik.gribnika?refer=embed” title=“@dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] @dnevnik.gribnika [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7288731119616019206?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - dnevnik.gribnika [/link]

Другая пользовательница группы ВКонтакте «Грибы: Грибные войска Беларуси» из Минской области поделилась фотографиями полных корзинок боровиков и подберёзовиков, которые ей с мужем удалось собрать совершив “вояж” по маршруту Талька-Сутин-Дзержинск. По её словам, в лесу сейчас “своя конкуренция: машины, люди, все в поиске”.

И, судя по тому, что Белгидромет обещает на грядущие выходные тёплую и дождливую погоду, а ночные заморозки вернутся только в понедельник, 16 октября, безлюднее в белорусских лесах в ближайшие дни не станет - заядлые грибники наверняка будут стараться воспользоваться по максимуму благоприятными погодными условиями.

Чтобы не нарваться к конце сезона “тихой охоты” на большой штраф, грибникам следует помнить о правилах, действующих в Беларуси. Ранее Телеграф рассказывал, существует ли в стране какие-либо ограничения по количеству грибов, которые можно собрать, и за что белорусских грибников могут оштрафовать на 740 рублей.

Есть ли в Беларуси ограничение на количество собранных грибов? Узнали, за что грозит штраф до 740 руб