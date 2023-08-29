В России разбился вертолет ФСБ. Все на борту погибли

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Опубликовано: 29.08.2023 15:24 , Обновлено: 29.08.2023

В Челябинской области РФ 29 августа разбился вертолет Ми-8, принадлежащий ФСБ. На борту находился экипаж из четырех человек, все они погибли.

Сообщается, что вертолет выполнял учебный полет. По даннымРИА Новости, предварительная версия крушения — отказ техники.

Тг-канал Mash пишет, что вертолет мог зацепиться за провода высоковольтной линии в условиях плохой видимости. По версии Mash, на борту находились три человека — инструктор и двое курсантов. Телеграм-канал «112» также сообщает, что экипаж разбившегося Ми-8 состоял из трех человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также сообщил, что при крушении Ми-8 погибли три человека.

К слову, это не первое падение воздушного судна в РФ в этом году. Так, в июне в Воронежской области РФ разбился самолет:

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А в трех километрах от Мурманска разбился вертолет:

В России разбился очередной вертолет

Было крушение и на Сахалине:

В России потерпел крушение вертолет Robinson