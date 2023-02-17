В России потерпел крушение вертолет Robinson

Опубликовано: 17.02.2023 11:35 , Обновлено: 26.02.2025

В РФ у пика Чехова на Сахалине 17 февраля потерпел крушение, или, как пишут российские СМИ, «совершил аварийную посадку»), вертолет Robinson R-44. Есть погибшие.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, погибли два человека — пилот и один из пассажиров. Еще одного человека эвакуировали.

Всего, по информации СМИ, в вертолете находилось четыре или пять человек.

Перед происшествием стало известно, что вертолет Robinson пропал с радаров.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.