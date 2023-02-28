В России разбился очередной вертолет

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Опубликовано: 28.02.2023 16:01 , Обновлено: 28.02.2023

В России в трех километрах от аэропорта Мурманска 28 февраля разбился вертолет.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, на борту находилось 8 человек. Как минимум, четыре из них пострадали.

Из-за чего случилось ЧП пока неизвестно. В свою очередь источник «Арктического обозревателя» утверждает, что инцидент произошел в районе села Ловозеро с вертолетом «Вологодского авиапредприятия».

[obnovleno_b]Тем временем РИА Новости традиционно сообщило о «жесткой посадке в». По информации издания, на борту были 9 человек, из которых трое — члены экипажа. МЧС сообщило, что погибших нет.

ТАСС пишет, что службы рассматривают две версии ЧП — ошибка пилотирования и отказ техники.[/obnovleno_b]

Нет и фотографий с места событий.

К слову, это не первое падение вертолета в РФ в последнее время. Например, 17 февраля у пика Чехова на Сахалине 17 февраля потерпел крушение, или, как пишут российские СМИ, «совершил аварийную посадку», вертолет Robinson R-44. Погибли два человека.