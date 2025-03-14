В Пуховичском районе непогода оставила без света 10 населенных пунктов

Опубликовано: 14.03.2025 11:55 , Обновлено: 14.03.2025

Республиканское предприятие "Минскэнерго" сообщило утром 14 марта, что шквалистый ветер, дождь и мокрый снег привели к перебоям электроснабжения на Минщине. По информации энергетиков, в Пуховичском районе 10 населенных пунктов остались без света.

В “Минскэнерго” [link href=“https://t.me/minskenergo/9110” target=“_blank” rel=“noopener”] отчитались [/link], что их бригады восстанавливают электроснабжение в этих 10 населенных пунктах. Их названия не написали. На предприятии сказали, что энергетики находятся в “режиме повышенной готовности для незамедлительной реакции на любые возникающие сбои”.

Еще там предупредили о ветре свыше 30 м/с в некоторых районах Минщины. “Это, в свою очередь, вызывает падение веток, а в некоторых случаях и целых деревьев на линии электропередачи”, - добавили в Telegram-канале “Минскэнерго”.

Ранее Telegraf.news писал, что на пятницу, 14 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности по всей стране из-за сильного западного ветра. По данным Белгидромета, его порывы местами могут достигать скорости 15-20 м/с, что эквивалентно 54-72 км/ч. Кроме того, синоптики предупредили об ощутимом похолодании и высоком риске грозовой активности в атмосфере.

Ветер до 72 км/ч и грозы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

Госавтоинспекция в свою очередь призвала водителей 14 марта проявить особую осторожность за рулем из-за объявленного по всей стране оранжевого уровня опасности. В ГАИ дали рекомендации для автомобилистов.

«Погода шепчет» — ГАИ призвала белорусских водителей держаться двумя руками за руль 14 марта