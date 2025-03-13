Ветер до 72 км/ч и грозы. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

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Опубликовано: 13.03.2025 13:38 , Обновлено: 13.03.2025

На пятницу, 14 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности по всей стране из-за сильного западного ветра. По данным Белгидромета, его порывы местами могут достигать скорости 15-20 м/с, что эквивалентно 54-72 км/ч. Кроме того, синоптики предупредили об ощутимом похолодании и высоком риске грозовой активности в атмосфере. Журналисты Telegraf.news узнали, жителей каких областей в середине марта следует приготовиться к первым весенним грозам.

Согласно оперативным данным Белгидромета, усиление западного ветра можно ожидать уже с 21:00 13 марта, а в пятницу, 14 марта, его ощутят жители всех областей. Дольше всего непогода, судя по расчетам специалистов, продлится в Могилёвской и Гомельской областях - до 21:00 пятницы.

К потенциально опасным грозам также следует быть готовым жителям Брестской и Гомельской областей, а в Витебской области синоптики не исключили вероятности потенциально опасных ливней.

Карта метеоопасностей от Белгиромета на 14.03.2025

О надвигавшихся на юг Беларуси грозах и ливнях предупредили и метеорологи из Estofex, платформы для обмена данными о прогнозировании сильных конвективных штормов в Европе. По информации Telegram-канала о погоде @nadvorie, который сослался на данные модели прогнозирования ECMWF, наиболее интенсивные ливни 13 марта пройдут в Гомельской области, а вот столичному Минску достанется “совсем немного дождя”.









МЧС в связи с непогодой предупредило белорусов о высоком риске отключения электричества из-за обрывов проводов ЛЭП, возможном падении деревьев и обрушении слабо укреплённых конструкций, в том числе крыш ветхих домов.

Чтобы минимизировать возможные последствия от основных факторов опасности, в спасательном ведомстве рекомендовали белорусам обходить стороной шаткие и ветхие строения, автомобили посоветовали загнать в гараж или как минимум не парковаться под деревьями и у слабо укреплённых конструкций.

Между тем, для Бобруйска Белгидромет 13 марта также сделал штормовое гидрологическое оповещение: там на Березине уровень воды опустился ниже опасной низкой отметки. Из-за этого могут возникнуть затруднения в работе речного транспорта, предупредили специалисты.

Что касается анонсированного похолодания, то согласно оперативным данным Белгилромета, в прогнозах на ближайшие три дня, действительно, фигурируют ночные заморозки ( до -7..-9°С по северу в грядущие выходные). Дневные максимумы в эти дни, по словам белорусских синоптиков, будут держаться в диапазоне +2..+8°С ( до +11°С по юго-востоку). Специалисты также предупредили о возможном выпадении мокрого снега .

Ранее Telegraf.news рассказал, что несмотря на то, что начало марта в Беларуси порадовало белорусов по-настоящему тёплой погодой, и многие автовладельцы уже успели загореться идеей сменить зимнюю резину на летнюю, специалисты посоветовали им пока не спешить. Журналистка Telegraf.news спросила опытного автоинструктора из Минска Дмитрия Ярмолинского, каких критериев стоит придерживаться белорусам, чтобы понять, когда действительно пора “переобувать” автомобиль.

«Можно смело» — Инструктор из Минска назвал среднесуточную температуру, когда ставить летние шины