«Погода шепчет» - ГАИ призвала белорусских водителей держаться двумя руками за руль 14 марта

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Опубликовано: 14.03.2025 11:13 , Обновлено: 14.03.2025

Белорусская Госавтоинспекция призвала водителей в пятницу, 14 марта, проявить особую осторожность за рулём из-за объявленного по всей стране оранжевого уровня опасности. Главным фактором опасности в этот день, по словам синоптиков, станет сильный порывистый ветер, однако для автомобилистов не меньшую потенциальную угрозу несут также гололедица и мокрый снег, который спрогнозировали во многих регионах страны.

“Погода “шепчет”: будьте осторожны на дороге”, - предупредили инспекторы как автомобилистов, так и пешеходов.

Поскольку в прогнозе синоптиков опять появились температурные “качели” (в течение суток температура воздуха будет колебаться от -3°С до +11°С), высока вероятность образования гололедицы, а дождь вперемешку с мокрым снег только добавить неудобства водителям.

Однако главным фактором опасности сегодня специалисты назвали всё же сильный ветер. Его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч), что будет особенно заметно на продуваемых участках местности, мостах, путепроводах. В связи с чем в ГАИ дали следующие полезные рекомендации для водителей:

руль держать двумя руками, быть готовыми к внезапным порывам ветра,

не парковаться под деревьями, вблизи линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций с высокой парусностью,

с начало дождя или мокрого снега сбавить скорость, включить ближний свет и противотуманные фары,

не совершать лишних маневров, особенно обгонов с выездом на встречку,

увеличить дистанцию и боковой интервал.

Полезные советы в непогоду инспекторы дали и пешеходам:

переходить дорогу только убедившись, что водители вас заметили и пропускают,

обязательно использовать световозвращающие элементы или одежду повышенной видимости при движении вдоль проезжей части,

отказаться от поездок с использованием средств персональной мобильности и велосипедов во время осадков и гололедицы.

Кстати, последнее, как ранее рассказал Telegraf.news, чревато для пешеходов штрафом.

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