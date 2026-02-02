В Полоцке 12‑летний мальчик после катания на тюбинге попал в реанимацию

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Опубликовано: 02.02.2026 09:42 , Обновлено: 02.02.2026

Число пострадавших от обычной зимней забавы - катаний со снежных горок - в Беларуси не прекращает расти. Об очередном печальном случае, произошедшем в выходные в Полоцке, рассказали в Следственном комитете (СК).

Очередной жертвой тюбинга стал 12‑летний мальчик. Не уберегло подростка даже то, что кататься на горку он отправился вместе с отцом. Для спуска они выбрали снежный склон, не оборудованный и не предназначенный для катания на тюбингах, и не учли всех потенциальных опасностей.

“Первый спуск прошел без происшествий, однако во время второго тюбинг закрутило, и ребенок столкнулся с деревом. Отец, находившийся рядом, попытался изменить траекторию движения, но предотвратить удар не удалось”, - рассказали, чем обернулись для семьи воскресные развлечения в неположенном месте.

В результате мальчик попал в реанимацию, его состояние остаётся тяжелым, а СК проводит проверку.









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Между тем, согласно официальной статистике Минздрава, счёт пострадавших в результате катания с горок в этом сезоне в Беларуси уже идёт на сотни. Из-за этого прокурорские работники даже устроили рейды по местам, облюбованные белорусами под опасный для здоровья аттракцион.

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А в в Министерстве образования Беларуси сразу же после обильных снегопадов, после которых соскучившиеся по снежным развлечениям белорусы, и стар и млад, рванули на горки, опубликовали свои рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.

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