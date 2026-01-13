Прокуратура взялась за снежные горки и тюбинги в Беларуси. Что нашли и кого наказали

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Опубликовано: 13.01.2026 10:38 , Обновлено: 13.01.2026

Прокурорские работники взялись за популярные зимние развлечения белорусов. После того, как страну засыпало снегом, многие с удовольствием расчехлили тюбинги и санки и отправились на поиски подходящих снежных спусков. Увы, далеко не всегда для этого выбирают подходящие места, а тюбинги и вовсе порой превращают в опасный для здоровья аттракцион. Разбираем результаты прокурорских проверок.

На этот раз в центре внимание Генпрокуратуры оказалась Брестская область. Там за первую неделю 2026 года гололедные травмы получили 11 подростков - больше половины из них (6 случаев) были связаны именно с катанием на тюбингах. Чаще всего дети просто не соблюдали элементарные правила поведения на горках, а травмы получали по собственной неосторожности и беспечности, как правило, в отсутствие должного контроля со стороны родителей.

Но не обошлось и без нарушений со стороны чиновников из районных администраций. Так, проверяющие из прокуратуры пришли к выводу, что далеко не везде были созданы достаточные условия для безопасного зимнего времяпрепровождения детей, за что и вынесли предписания местным властям.

Так, в Барановичах и его окрестностях белорусы сами активно организовывали стихийные спуски со снежных насыпей вблизи проезжей части дорог и у водоёмов, ставя под угрозу здоровье и безопасность детей. Ту же картину проверяющие могли наблюдать в Пинском районе, в Бресте и некоторых других регионах области.

“По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования, выполнение требований которых взято на контроль”, - отчитались об итогах проверки в прокуратуре, опубликовав кадры со стихийных горок.









Не обошлось и без наказаний для самих людей, организовавших для своих детей потенциально опасные зимние забавы. Так, в Бресте прокуратура по видео в соцсетях вычислила водителя, который организовал покатушки на тюбинге, привязанном к его легковушке. Водителя ГАИ привлекла к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен к ответственности (ч.6 ст.18.13 КоАП, максимальное наказание - штраф до 4 базовых величин , то есть 180 рублей).

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сотрудники ведомства продолжат свои проверки безопасности зимнего досуга и планирую систематически устраивать профилактические рейды по горкам, в том числе, чтобы провести беседы с детьми и их родителями, как правильно вести себя на горке при катании на санках и тюбингах.

Напомним, согласно официальной статистике Минздрава, в этом сезоне такие травмы уже диагностировали 94 ребятам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ещё 14 - в РНПЦ травматологии и ортопедии. А если к этим цифрам прибавить число пострадавших взрослых, то их количество уже перевалит за две сотни.

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в связи с этим в Министерстве образования Беларуси недавно опубликовали свои рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.

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