Минздрав Беларуси бьёт тревогу из-за популярной детской забавы. Пострадали больше 100 детей

Опубликовано: 08.01.2026 14:43 , Обновлено: 08.01.2026

Специалисты Министерства здравоохранения бьют тревогу из-за популярной зимней забавы, которая стала доступна белорусским детям с приходом снежных циклонов. Согласно официальной статистике профильного ведомства, с начала снежного сезона от неё уже пострадали больше сотни детей и столько же взрослых.

Речь о катаниях с горки, которые наш технологичный век “усовершенствовал” на свой лад. Если в прошлом веке белорусские дети катались с горок в лучшем случае на санках (а чаще, конечно же, на импровизированных ледянках, которые могли заменять и кусок картонной коробки, и пластиковый пакет из магазина), то в арсенале современных детей есть куда более продвинутые приспособления - от специальных пластиковых ледянок до усовершенствованных санок с рулевым управлением и, разумеется, тюбингов. Последние стали зимним хитом несколько лет назад и с каждым годом только увеличивают число своих фанатов.

Увы, увеличивается и количество травм, полученных детьми и подростками на горках. Они даже получили собственное специфическое название в медицинской среде - тюбинговые травмы.

Согласно официальной статистике Минздрава, в этом сезоне такие травмы уже диагностировали 94 ребятам в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, ещё 14 - в РНПЦ травматологии и ортопедии. А если к этим цифрам прибавить число пострадавших взрослых, то их количество уже перевалит за две сотни.

Больше всего тюбинговых травм зарегистрировано в Минске, даже в антирейтинге следуют Минская, Гомельская, Витебская и Могилевская области.

Как не получить тюбинговую травму?

Такая печальная статистика вынудила Минздрав выступить с официальным обращением к родителям и попросить их научить детей правилам поведения на горках, соблюдение которых не допустит новых травм.

“Высокая скорость и неуправляемость тюбинга или ледянки, невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и к гибели людей”, - с озабоченностью предупредили в Минздраве и дали несколько практических советов.

Во-первых, ещё на этапе покупки тюбинга или другого зимнего спортинвентаря в Минздраве посоветовали поинтересоваться у продавцов-консультантов о правилах его использования и рекомендованных средствах защиты - ими посоветовали не пренебрегать. Сам тюбинг или ледянку рекомендовали выбирать строго по параметрам ребёнка, подходящую по размеру, а не “на вырост”.

Во-вторых, перед первым использованием нового инвентаря в Минздраве посоветовали выйти на горку вместе с ребёнком, определить с местом, где ему можно будет кататься. Если вы решите скатиться с ближайшей, обновив свежевыпавший снежок, сначала её следует внимательно осмотреть, чтобы на пути спуска не было ям и бугров, которые могут сработать как трамплин. Если горка вызывает опасения, сначала испытать спуск на себе и лишь убедившись в её безопасности пускать туда ребенка.

Что касается тюбинга, их специалисты посоветовали оставить для специально оборудованных трасс. В целом же место для спуска на санках или тюбингах должно находиться далеко от проезжей части дорог, на пути не должно быть деревьев, столбов или иных препятствий, а уклон горы не должен быть больше 20 градусов, с пологим основанием, оставляющим достаточно места для торможения.

В-третьих, самого ребёнка следует научить не только правилам управления тюбингом или санками, но и безопасному поведению на горке и алгоритму действий в случае опасной ситуации.

Основные правила таковы:

Не использовать трамплины, сцепки санок и ватрушек и не стоять на пути несущихся с горы детей - те же тюбингы способны развивать большую скорость, при этом у него нет тормоза и им невозможно управлять.

Не привязывать тюбинг и санки к авто и снегоходам.

Не кататься на тюбинге или санках стоя или спиной - так можно не заметить препятствие на пути.

Не спускаться с горки по несколько человек в одном “бублике”.

В критической ситуации, при угрозе столкновения с деревом или другими санками - постараться перевернуться или завалиться на бок. Так меньше риск печальных последствий в виде переломов и ушибов.

Впрочем, основным правилом, которое может уберечь детей от травм в ходе зимних забав, в Минздраве считают не оставлять детей на горке одних, без присмотра.