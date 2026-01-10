Минобразования дало задание белорусским родителям — «Садиться как на стул»

Опубликовано: 10.01.2026 18:20 , Обновлено: 11.01.2026

В связи с весьма снежной погодой Министерство образования Беларуси опубликовало накануне выходных рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.

«Помните: счастливый выходной – это тот, когда ребёнок возвращается домой здоровым, счастливым и полным сил!» — сопроводили советом инструкцию в ведомстве.

В ней чиновники от образования собрали все возможные советы для правильного зимнего отдыха, которые попросили родителей показать детям. Среди них — требование обязательно надевать детям шлемы, а на тюбинг садиться как на стул .

Как выбрать горку

Катайтесь только на специально оборудованных или безопасных склонах: покатых, без трамплинов, вдали от дорог, столбов, деревьев.

Перед использованием проверьте, нет ли на склоне посторонних предметов, ям или неровностей.

Не катайтесь в тёмное время суток без освещения и сопровождения взрослых.

Как одеться

Обязательно используйте шлем, налокотники и наколенники.

Одежда должна быть тёплой, непромокаемой, не сковывающей движений.

Обувь — прочная, с нескользящей подошвой, без высокого каблука.

Как кататься на санках и тюбингах

Садитесь на санки, ледянки, тюбинги как на стул : откиньтесь назад, согните ноги в коленях.

: откиньтесь назад, согните ноги в коленях. Не прыгайте на снаряды с разбега.

Не катайтесь стоя, лёжа или друг на друге.

Не связывайте несколько тюбингов или санок между собой.

Что касается оживлённых мест отдыха, где на горках собирается много народу, то в Минобразования посоветовали подниматься на горки «только в специально отведённом месте», а не по пути спуска других. Что делать, если такого места нет, в ведомстве не уточнили.

Среди правил также такие:

Не начинайте спуск, пока предыдущий человек не освободил трассу.

После спуска немедленно отойдите в сторону.

Пропускайте пешеходов, если горка находится near (рядом с) тротуарами или дорогами.

При угрозе столкновения постарайтесь аккуратно завалиться на бок в сторону от ледяной поверхности.

Избегайте горок с неровным или бугристым ледовым покрытием.

Как помочь при травме

Если всё же инцидент случился и ребёнок получил травму, то в Минобразования посоветовали немедленно обратиться за помощью и даже вызвать скорую помощь по номеру 103.