Минобразования дало задание белорусским родителям — «Садиться как на стул»
В связи с весьма снежной погодой Министерство образования Беларуси опубликовало накануне выходных рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.
«Помните: счастливый выходной – это тот, когда ребёнок возвращается домой здоровым, счастливым и полным сил!» — сопроводили советом инструкцию в ведомстве.
В ней чиновники от образования собрали все возможные советы для правильного зимнего отдыха, которые попросили родителей показать детям. Среди них — требование обязательно надевать детям шлемы, а на тюбинг садиться как на стул .
Как выбрать горку
- Катайтесь только на специально оборудованных или безопасных склонах: покатых, без трамплинов, вдали от дорог, столбов, деревьев.
- Перед использованием проверьте, нет ли на склоне посторонних предметов, ям или неровностей.
- Не катайтесь в тёмное время суток без освещения и сопровождения взрослых.
Как одеться
- Обязательно используйте шлем, налокотники и наколенники.
- Одежда должна быть тёплой, непромокаемой, не сковывающей движений.
- Обувь — прочная, с нескользящей подошвой, без высокого каблука.
Как кататься на санках и тюбингах
- Садитесь на санки, ледянки, тюбинги как на стул : откиньтесь назад, согните ноги в коленях.
- Не прыгайте на снаряды с разбега.
- Не катайтесь стоя, лёжа или друг на друге.
- Не связывайте несколько тюбингов или санок между собой.
Что касается оживлённых мест отдыха, где на горках собирается много народу, то в Минобразования посоветовали подниматься на горки «только в специально отведённом месте», а не по пути спуска других. Что делать, если такого места нет, в ведомстве не уточнили.
Среди правил также такие:
- Не начинайте спуск, пока предыдущий человек не освободил трассу.
- После спуска немедленно отойдите в сторону.
- Пропускайте пешеходов, если горка находится near (рядом с) тротуарами или дорогами.
- При угрозе столкновения постарайтесь аккуратно завалиться на бок в сторону от ледяной поверхности.
- Избегайте горок с неровным или бугристым ледовым покрытием.
Как помочь при травме
Если всё же инцидент случился и ребёнок получил травму, то в Минобразования посоветовали немедленно обратиться за помощью и даже вызвать скорую помощь по номеру 103.
«При первых признаках обморожения (бледность кожи, потеря чувствительности) или ухудшении самочувствия прекратите катание и зайдите в тёплое помещение», — посоветовали детям в ведомстве.