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Минобразования дало задание белорусским родителям — «Садиться как на стул»

Минобразования дало задание белорусским родителям — «Садиться как на стул»
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В связи с весьма снежной погодой Министерство образования Беларуси опубликовало накануне выходных рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.

«Помните: счастливый выходной – это тот, когда ребёнок возвращается домой здоровым, счастливым и полным сил!» — сопроводили советом инструкцию в ведомстве.

В ней чиновники от образования собрали все возможные советы для правильного зимнего отдыха, которые попросили родителей показать детям. Среди них — требование обязательно надевать детям шлемы, а на тюбинг садиться как на стул .

Как выбрать горку

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  • Катайтесь только на специально оборудованных или безопасных склонах: покатых, без трамплинов, вдали от дорог, столбов, деревьев.
  • Перед использованием проверьте, нет ли на склоне посторонних предметов, ям или неровностей.
  • Не катайтесь в тёмное время суток без освещения и сопровождения взрослых.

Как одеться

  • Обязательно используйте шлем, налокотники и наколенники.
  • Одежда должна быть тёплой, непромокаемой, не сковывающей движений.
  • Обувь — прочная, с нескользящей подошвой, без высокого каблука.

Как кататься на санках и тюбингах

  • Садитесь на санки, ледянки, тюбинги как на стул : откиньтесь назад, согните ноги в коленях.
  • Не прыгайте на снаряды с разбега.
  • Не катайтесь стоя, лёжа или друг на друге.
  • Не связывайте несколько тюбингов или санок между собой.

Что касается оживлённых мест отдыха, где на горках собирается много народу, то в Минобразования посоветовали подниматься на горки «только в специально отведённом месте», а не по пути спуска других. Что делать, если такого места нет, в ведомстве не уточнили.

Среди правил также такие:

  • Не начинайте спуск, пока предыдущий человек не освободил трассу.
  • После спуска немедленно отойдите в сторону.
  • Пропускайте пешеходов, если горка находится near (рядом с) тротуарами или дорогами.
  • При угрозе столкновения постарайтесь аккуратно завалиться на бок в сторону от ледяной поверхности.
  • Избегайте горок с неровным или бугристым ледовым покрытием.

Как помочь при травме

Если всё же инцидент случился и ребёнок получил травму, то в Минобразования посоветовали немедленно обратиться за помощью и даже вызвать скорую помощь по номеру 103.

«При первых признаках обморожения (бледность кожи, потеря чувствительности) или ухудшении самочувствия прекратите катание и зайдите в тёплое помещение», — посоветовали детям в ведомстве.

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