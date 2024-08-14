В Могилеве на 7 учащихся колледжа завели уголовные дела. Что известно?

Опубликовано: 14.08.2024 13:37 , Обновлено: 14.08.2024

В Октябрьском РОВД Могилева сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении семи учащихся колледжа. Как рассказали в милиции, молодые люди стали дропами.

По информации правоохранителей, 19-летний парень нашел в мессенджере предложение по быстрому заработку. Необходимо было оформить на свое имя банковскую карту и сообщить реквизиты работодателю. За это обещали платить 10 - 15 рублей.

О такой подработке молодой человек рассказал своим однокурсникам, шестеро из них согласились. Но подростков обманули: получив нужные данные, аферисты перестали выходить на связь.

На учащихся колледжа возбудили уголовные дела за незаконный оборот средств платежа (ст. 222 Уголовного кодекса (УК) Беларуси). Максимальное наказание по п. 1 этой статьи - лишение свободы на срок до шести лет . А если преступление совершено повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере (п. 2 ст. 222 УК), максимальный срок лишения свободы увеличивается до 10 лет .

В Молодечно школьник получил «уголовку» после того, как попросил разменять деньги

[info_b]Дроп — это соучастник мошеннической схемы с использованием банковских счетов. К примеру, дропом может быть человек, на чей счет аферисты переводят средства жертв. Мошенники находят дропов по объявлением в интернете о подработке, быстром заработке за несколько часов.[/info_b]

Правоохранители напомнили белорусам, что передача реквизитов банковской карты - это содействие мошенникам, которое влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудники УВД Брестчины при поддержке ОМОН задержали директора минской фирмы. По информации МВД, следователи уже возбудили уголовные дела.

Милиция при поддержке ОМОН задержала директора минской фирмы. Что известно?

Также мы писали, что в милиции Минска попросили таксистов обращать внимание на пассажиров, которые едут в банк и ведут “подозрительный разговор” по телефону, а также просят ехать как можно быстрее. Правоохранители пояснили, что надо узнать у пассажира в таком случае.

Милиция попросила таксистов расспрашивать белорусов, которые едут в банк. О чем?