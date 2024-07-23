Милиция попросила таксистов расспрашивать белорусов, которые едут в банк. О чем?

Опубликовано: 23.07.2024 21:21 , Обновлено: 15.11.2024

В милиции Минска попросили таксистов обращать внимание на пассажиров, которые едут в банк и ведут "подозрительный разговор" по телефону, просят ехать как можно быстрее. Правоохранители пояснили, что надо узнать у пассажира в таком случае.

Так, водителям такси следует уточнить, не участвует ли случаем заказавший авто человек в “спецоперации”, для которой нужно оформить в банке кредит и перевести деньги на буферный счет. То есть узнать, не стал ли пассажир жертвой телефонных мошенников.

То же касается и работников службы доставки, отметили в минской милиции. Так, доставщикам после приезда за заказом стоит обратить внимание, в каком эмоциональном состоянии находится клиент, как себя ведет и как выглядит посылка.

В ГУВД Мингорисполкома пояснили, когда нужно доставщикам не выполнять заказ, а вызвать милицию:

если заказчик плачет или взволнован,

говорит по телефону и не отвечает на вопросы доставщика,

передает один пакет либо сумку, где лежат полотенца, постельное белье или халат.

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Особенно все это должно насторожить, если заказчик пожилой. Поясним пункт про пакет: часто мошенники сообщают своим жертвам, будто бы родственник человека попал в ДТП и госпитализирован в больницу, где, как правило, как раз требуется полотенце либо халат.

Правоохранители напомнили, что курьеры аферистов наравне с ними несут уголовную ответственность и обязанность возместить материальный ущерб. Даже если сами курьеры не осознают, что их вовлекли в преступную схему.

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