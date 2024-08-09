В Молодечно школьник получил "уголовку" после того, как попросил разменять деньги

Опубликовано: 09.08.2024 14:06 , Обновлено: 09.08.2024

В Молодечно 16-летний школьник вместе со своим другом попросили прохожего разменять им 100 рублей. Обмен состоялся, однако позже в отношении парня возбудили уголовное дело за мошенничество.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, мужчина, который разменял подросткам деньги, через некоторое время обнаружил, что те дали ему не настоящую купюру, а сувенирную, с надписью “дублёў” вместо “рублёў”. И обратился в милицию.

Согласно ст. 209 УК Беларуси, мера наказания за мошенничество зависит от степени тяжести преступления. Так, согласно п. 2 этой статьи, за мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, можно оказаться в тюрьме на срок до четырех лет. А за это же злодеяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, срок лишения лишения свободы увеличивается до 10 лет.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МВД Беларуси предложило запретить продавать “дублі”, “цублі” и другие банкнотоподобные изделия, которые стали часто попадаться белорусам в магазинах, особенно при расчете на кассах. Эти сувенирные купюры продают на различных площадках, и кассир в магазине может случайно рассчитаться такой купюрой, не заметив подвоха.

МВД предложило запретить «дублі» и «цублі» белорусских рублей. Что с ними не так?

Также мы писали о конкретных случаях, когда белорусам попались «дублі». Так, в Гродно таксист после ночной смены обнаружил в своей выручке «дваццаць дублёў». А в Молодечно местный житель в июне дважды оплатил покупки в торговом киоске сувенирными купюрами.

«Кто сунул мне эту купюру?» — Белорусам стали попадаться странные рубли. Проверьте свой кошелек