Милиция при поддержке ОМОН задержала директора минской фирмы. Что известно?

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Опубликовано: 14.08.2024 09:59 , Обновлено: 14.08.2024

Сотрудники УВД Брестчины при поддержке ОМОН задержали директора минской фирмы. По информации МВД, следователи уже возбудили уголовные дела.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Брестского облисполкома пресекли коррупционную схему, которую и организовал задержанный. Так, по данным правоохранителей, 52-летний директор давал взятки должностным лицам предприятий перерабатывающей отрасли.

В частности, милиция установила, что мужчина передал 5 тыс. рублей руководителю отдела одной пинской организации и 23 тыс. - инженеру витебского предприятия. Взяткополучатели должны были увеличивать объемы закупок у минской фирмы и своевременно платить за приобретенные ресурсы.

Скриншот: видео МВД Беларуси

В Telegram-канале МВД опубликовали кадры задержания с участием ОМОН. Название минской компании, чей директор попал под следствие, правоохранители не раскрыли.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Следователи возбудили уголовные дела за взяточничество, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали директора сети строительных гипермаркетов “Материк” Александра Ополько. На видео он рассказал, за что был задержан.

ГУБоПИК задержал директора белорусской сети строительных гиперов «Материк». За что?

Также мы писали, что оперативники ГУБОПиК МВД в июне 2024 года задержали одного из руководителей “Белорусской железной дороги” (БелЖД).

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД. Что известно?

Позже стало известно, что задержанный - уже бывший заместитель начальника БелЖД Петр Дулуб. Совет Министров Беларуси 14 июня уволил его за нарушение письменного обязательства.

«Нарушил письменное обязательство» — Совмин уволил первого замначальника БелЖД