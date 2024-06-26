В Минске двухлетний малыш выпал из окна четвертого этажа

Опубликовано: 26.06.2024 08:45 , Обновлено: 26.06.2024

Вечером 25 июня в Минске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. О подробностях инцидента и состоянии малыша рассказали в Следственном комитете Беларуси, который начал проверку по данному факту.

Как рассказали в Следственном комитете, ребёнок находился дома с матерью, которая оставила малыша без присмотра совсем не надолго. Но и короткого промежутка без внимания взрослых ребёнку хватило, чтобы сначала взобраться на игрушечный столик, затем перебраться на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпасть вместе с ней из открытого окна.

По информации следователей, малыша увезли в больницу с многочисленными переломами и ушибами.

“По данному факту проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка”, - сообщили в ведомстве.

В Волковысском районе из окна выпал 6-летний мальчик — его госпитализировали

Отметим, что это уже далеко не первый подобный случай в Беларуси в этом году. Так, в мае в Волковысском районе Гродненской области из окна жилого дома выпал 6-летний мальчик - для него всё закончилось только травмами. А вот во Фрунзенском районе Минска несколькими днями позже из окна квартиры на 11 этаже выпала полуторогодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте от полученных травм.

В Минске полуторогодовалая девочка выпала из окна квартиры на 11 этаже

Все эти случаи объединяет одно обстоятельство - дети падали после того, как пытались опереться на москитную сетку, прикрывавшую открытое окно. Ранее Telegraf.new рассказывал о рекомендациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси для родителей, которые позволят избежать подобной трагедии.

В МЧС Беларуси рассказали, как уберечь детей от падения из окна