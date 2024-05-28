В Минске полуторогодовалая девочка выпала из окна квартиры на 11 этаже

Опубликовано: 28.05.2024 14:49 , Обновлено: 28.05.2024

Следственный комитет Беларуси сообщил о трагедии, которая произошла днём 28 мая во Фрунзенском районе Минска. Там из окна квартиры на 11 этаже выпала полуторогодовалая девочка. Ребёнок погиб на месте от полученных травм.

По предварительной информации, озвученной Следственным комитетом, малышка находилась в комнате вместе с мамой, а когда та “отвлеклась буквально на минуту”, взобралась на диван, а затем на подоконник и оперлась на москитную сетку, прикрывавшую открытое окно. Под весом малышки сетка не выдержала и выпала наружу, утянув за собой и ребёнка.

В настоящее время сотрудники Фрунзенского районного отдела Следственного комитета проводят проверку по данному факту, а родителям в связи с трагическим инцидентом напомнили о “недопустимости оставления маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени” и о ненадёжности москитных сеток, которые часто используют люди в жаркое время года.

Специалисты подчеркнули, что конструкция подобных сеток предназначена для защиты от насекомых, но не является защитой для детей и не способна предотвратить их падение. Для этих целей в домах, где живут маленькие дети, эксперты рекомендовали оборудовать окна специальными блокирующими устройствами.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, свои рекомендации родителям, как избежать подобной трагедии, озвучило Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В МЧС Беларуси рассказали, как уберечь детей от падения из окна