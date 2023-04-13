В МЧС Беларуси рассказали, как уберечь детей от падения из окна

Опубликовано: 13.04.2023 07:54 , Обновлено: 13.04.2023

С началом тёплого сезона в Беларуси возрастает количество несчастных случаев, когда дети, оставшись без присмотра взрослых, выпадают из окон квартир. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси озвучило свои рекомендации, как избежать трагедии.

“Ежегодно с приходом тепла отмечается рост несчастных случаев с детьми по причине выпадения из окон. Чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности взрослых”, - рассказали в МЧС.

Несмотря на то, что в Беларуси тёплая погода установилась лишь недавно, в спасателям уже пришлось выезжать на выезд по такому случаю. Так, днём 12 апреля из открытого балкона многоэтажного дома в Светлогорске чуть не выпала двухлетняя девочка.

“Очевидцы заметили, что из открытого балконного окна на втором этаже выглядывает ребенок. Чтобы не допустить беды, неравнодушные граждане обратились в службу спасения. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС”, - рассказали в ведомстве. На балкон спасатели поднялись по трехколенной лестнице, не допустив падения малышки.

Замок или решётки на окна - лучшая защита от выпадения детей из окна

Как отметили спасатели, лучше всего от случайного или умышленного открытия окна убережёт замок. Его можно установить на ручки, оконные рамы или на створку окна.

Тем, кто привык держать окна нараспашку и зимой, и летом, спасатели рекомендуют установить на окна решётки. Важно, чтобы это были именно металлические решётки, а не популярные у многих в летний период противомоскитные сетки - они лишь создают видимость защиты и безопасности. В МЧС подчеркнули, что прутья металлической решётки должны располагаться так, чтобы ребёнок не смог просунуть между ними голову, а вот руки проходили легко и не застревали.

Помимо замков, окна можно блокировать и другими приспособлениями. Например, замком на створку, который блокирует полное открытие окна, но не мешает приоткрывать его на проветривание. Кроме того, существуют различные фиксирующие защелки, которые удерживают приоткрытую створку в установленном положении.

Ещё один совет родителям от спасателей - изначально не приучать ребёнка сидеть и играть на подоконнике.

“Не ставьте рядом с окнами стулья, мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Но самый важный и всегда актуальный совет – не оставляйте маленьких детей без присмотра!”, - подчеркнули в МЧС.