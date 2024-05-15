В Волковысском районе из окна выпал 6-летний мальчик - его госпитализировали

Опубликовано: 15.05.2024 15:19 , Обновлено: 15.05.2024

В Волковысском районе Гродненской области из окна жилого дома выпал 6-летний мальчик. По информации Следственного комитета (СК), ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 11 мая в городском поселке Красносельский. По предварительным данным, мальчик увидел через окно на первом этаже детей и, вероятно, захотев пообщаться с ними, залез на подоконник.

Окно в комнате было открыто, ребенок оперся на москитную сетку и вместе с ней упал вниз, сообщили в СК. В это время мама мальчика была в магазине.

Ребенок, по информации СК, упал на бетонный пол спуска в подвал дома.

Скриншот: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"

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