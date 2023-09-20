В Гродно за 16 минут произошло 5 ДТП

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Опубликовано: 20.09.2023 11:47 , Обновлено: 20.09.2023

Сразу пять аварий случилось вечером 19 сентября в Гродно. Порой, интервал между ДТП, составлял всего две минуты.

Так, в 20:10 на одном из перекрестков города водитель автомобиля Ford при развороте не предоставил преимущество Renault, легковушки столкнулись, рассказали в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

А в 20:12 во время движения у большегруза с прицепом отвалилось колесо. В 20:15 у кольцевой развязки автомобиль Seat сбил пешеходный светофор и остановился на тротуаре.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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В 20:24 водитель такси не справился с управлением и опрокинулся. А в 20:26 на парковке из-за самопроизвольного отката столкнулись два автомобиля Peugeot.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Еще одно ДТП произошло ближе к полуночи. В 23:49 на кольцевой развязке водитель автомобиля Peugeot наехал на бордюрный камень.

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В ГАИ напомнили, что осенью и зимой на дорожную обстановку сильно влияет погода (осадки, туманы, порывы ветра) и посоветовали водителям проявлять бдительность и быть всегда готовыми к ухудшению обстановки на дорогах.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Кобрине двое прохожих на тротуаре чудом увернулись от автомобиля.

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