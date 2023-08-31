В Барановичах собрался «паровозик» из 8 машин
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На путепроводе в Барановичах 31 августа случилось сразу несколько аварий, собрался «паровозик».
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Местное издание«Наш край» сообщило, что ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
Повреждения получили восемь автомобилей: микроавтобус, минивэн и легковушки.
Сообщается, что никто не пострадал, участники ДТП разъехались самостоятельно.
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