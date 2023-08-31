В Барановичах собрался «паровозик» из 8 машин

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Опубликовано: 31.08.2023 17:57 , Обновлено: 31.08.2023

На путепроводе в Барановичах 31 августа случилось сразу несколько аварий, собрался «паровозик».

В Барановичах пьяный на Nissan снес забор, а под Брестом «лобовое на встречке»

Местное издание«Наш край» сообщило, что ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

Фото Бориса НОВОГРАНА, nashkraj.by

Фото Бориса НОВОГРАНА, nashkraj.by

Фото Бориса НОВОГРАНА, nashkraj.by

Повреждения получили восемь автомобилей: микроавтобус, минивэн и легковушки.

Сообщается, что никто не пострадал, участники ДТП разъехались самостоятельно.

Фото Бориса НОВОГРАНА, nashkraj.by

Фото Бориса НОВОГРАНА, nashkraj.by

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что штрафы за превышение скорости пришли умершему белорусу:

Штрафы за превышение скорости пришли умершему белорусу