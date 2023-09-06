"Одна секунда — и все" — Появилось видео, как дети в Минске сильно напугали водителей

🎥 Видео

Опубликовано: 06.09.2023 14:34 , Обновлено: 06.09.2023

Водители прислали в Onliner записи с видеорегистраторов, на которых видно, как дети, оказавшись на проезжей части, сильно их напугали.

Все дело в том, что они нарушали правила дорожного движения, что едва не привело к ДТП.

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“Длинный проезд, припаркованные машины, рядом дома. Поэтому ехал с небольшой скоростью”, — рассказал Onlíner один из водителей.

Навстречу ему по проезжей части ехал на велосипеде мальчик. “Конечно, совсем рядом есть тротуар, но кто из нас не был ребенком?”, - говорит мужчина. Он насколько мог принял влево, чтобы максимально безопасно разъехаться с велосипедистом. Но внезапно слева из-за припаркованной машины выехал еще один ребенок на велосипеде. У водителя было мгновение, чтобы затормозить — он успел.

“Следом и третий мальчишка готов был выехать, но он увидел, что приятель чуть не угодил под машину, и остановился”, — рассказал автор видео.

“Повезло, что все так закончилось, ведь могло быть и гораздо хуже. Одна секунда — и все, я был бы виноват”, - сказал он.

Похожий случай произошел на другой улице. Регулируемый пешеходный переход, водителям горит зеленый, пешеходам — красный. Внезапно из-за автомобиля показываются подростки на самокатах. К счастью, и водитель успел затормозить, и ребята сообразили, что под колеса ехать не стоит.

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