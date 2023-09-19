В Кобрине двое прохожих на тротуаре чудом увернулись от автомобиля
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В сети 19 сентября появилось видео, как двое прохожих стояли на тротуаре, ничего не нарушали и вдруг на них с проезжей части вылетел легковой автомобиль.
Это произошло из-за нарушений ПДД на проезжей части за мгновение до этого. В ДТП участвовал еще один автомобиль, который подрезал налетевший в последствии на пешеходов.
К счастью, пешеходы и водители не пострадали. Других подробностей пока нет.
Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП в Минске: водитель сбил велосипедистку и 5-летнего ребенка.
ГАИ показала видео, как в Минске водитель сбил велосипедистку с 5-летним ребенком
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