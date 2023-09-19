В Кобрине двое прохожих на тротуаре чудом увернулись от автомобиля

🎥 Видео

Опубликовано: 19.09.2023 20:44 , Обновлено: 19.09.2023

В сети 19 сентября появилось видео, как двое прохожих стояли на тротуаре, ничего не нарушали и вдруг на них с проезжей части вылетел легковой автомобиль.

Это произошло из-за нарушений ПДД на проезжей части за мгновение до этого. В ДТП участвовал еще один автомобиль, который подрезал налетевший в последствии на пешеходов.

К счастью, пешеходы и водители не пострадали. Других подробностей пока нет.

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция опубликовала видео ДТП в Минске: водитель сбил велосипедистку и 5-летнего ребенка.

ГАИ показала видео, как в Минске водитель сбил велосипедистку с 5-летним ребенком