В Гродно произошла авария, которую никто не может объяснить

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Опубликовано: 07.03.2024 10:24 , Обновлено: 07.03.2024

В среду, 6 марта, в Гродно произошло ДТП, причины которого пока необъяснимы. Автомобиль «Пежо» оказался подмят «МАЗом». Вроде бы ничего сверхъестественного. Но организация движения на этом участке такова, что совершенно непонятно, как машины после ДТП могли оказать в таком положении.

Авария произошла на перекрестке улиц Белые Росы и Тавлая. Грузовик оказался на газоне, перескочив бордюр и протаранив металлический забор. А легковушка каким-то образом развернулась и оказалась под колесом «МАЗа».

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Портала autogrodno.by рассудил так. Очевидно, что грузовик двигался по прямой (со стороны улицы Старомалыщинской). Возможно, Peugeot ехал ему навстречу. Водитель легкового авто решил развернуться и попал под колеса «МАЗа». Но для чего ему это делать за перекрестком?

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В общем, вопросов много, четких ответов нет. Прояснить ситуацию может ГАИ, но комментариев от инспекции на момент этой публикации еще не было.

Загадка разгадана! Появилось видео столкновения

Обновлено На записи видно, что водитель Peugeot решил развернуться на Т-образном перекрестке. Одной полосы для такого разворота было недостаточно, легковой автомобиль уперся в бордюр и, как только водитель собирался начать движение задним ходом, получил удар от встречного грузовика.

К слову, в аварии люди не пострадали, это главное.

Ранее Телеграф писал, что заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занемон сообщил 5 марта на пресс-конференции, посвященной началу велосипедного сезона и новой акции ГАИ, что в последнее время выросло количество ДТП, особенно на пешеходных переходах. Он рассказал, почему таких аварий стало больше, какую акцию Госавтоинспекция наметила на ближайшее время и за что могут наказать таксистов.

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