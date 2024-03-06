«Не паниковать и сразу же снижать скорость» - ГАИ предостерегла водителей от «весенней опасности»

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Опубликовано: 06.03.2024 11:21 , Обновлено: 06.03.2024

Столичная Госавтоинспекция 6 марта напомнила водителям о "неприятном сюрпризе", который может поджидать их на дороге с приходом весны. И речь вовсе не о ямах и выбоинах, которые появляются на проезжей части после зимы, как подснежники в лесу, а о ещё менее предсказуемом факторе опасности.

Потенциальную опасность для тех, кто за рулём, может представлять яркое весеннее солнце, которое способно ослепить даже опытного водителя.

Инспекторы пояснили, что если солнце светит автомобиля, водителю становится сложнее различить сигналы светофора и других машин. Когда солнце располагается сбоку относительно водителя, он может попасться на “оптическую иллюзию”: длинные тени можно принять за ямы. А вот при смене направления движения солнце может внезапно засветить прямо в глаза, что, как показывает практика, нередко приводит к печальным последствиям. Особенно опасно, по словам инспекторов, встречное вечернее солнце, когда свет падает и сверху, и отражается от дороги.

Новость Телеграф

Что делать водителю, чтобы его не ослепило солнце?

В ГАИ Минска дали несколько важных советов, которые помогут водителю при ослепляющем солнце:

держать стекла чистыми,

поднять водительское кресло повыше,

опустить козырек.

Но самая главная рекомендация ГАИ - если вас всё же ослепило солнце, “не паниковать и сразу же снижать скорость”, а также “держать дистанцию” и “оставлять возможность для маневра”.

“Если приходится двигаться против солнца, то, будучи ослепленными солнечными лучами, водители должны прекратить движение, а пешеходы – не выходить на проезжую часть. Двигаться можно лишь тогда, когда дорога хорошо просматривается”, - посоветовали в ГАИ.

Ранее Телеграф рассказывал, что от от резкого светового контраста и ослепления водителей в современных авто спасают в том числе и чёрные точки, идущие по краю лобового стекла автомобиля. Поскольку они идут по всему периметру стекла и формируют отчётливый узор, переходя от более крупных к более мелким точкам, многие считают их чисто декоративным элементом. Оказалось, это не совсем так и у них далеко не одна полезная функция.

Зачем по краю лобового стекла авто наносят чёрные точки? Не для красоты!