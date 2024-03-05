«Не более 25 км/ч» – ГАИ предупредила белорусов о новой акции и штрафах «даже за чуткость»

Опубликовано: 05.03.2024 18:37 , Обновлено: 05.03.2024

Заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занемон сообщил 5 марта на пресс-конференции, посвященной началу велосипедного сезона и новой акции ГАИ, что в последнее время выросло количество ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков, особенно на пешеходных переходах. Он рассказал, почему таких аварий стало больше, какую акцию Госавтоинспекция наметила на ближайшее время и за что могут наказать таксистов.

Типичная авария

По словам зам. начальника главного управления ГАИ МВД, которые передал портал tochka.by, количество ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения – велосипедистами и самокатчиками – в последнее время выросло потому, что их самих стало практически вдвое больше. Он также добавил, что сейчас происходит профильное «перетекание» велосипедистов в самокатчики.

Занемон описал типичную аварию, которая в последнее время стала часто фиксироваться в рапортах сотрудников ГАИ: «при возникновении конфликта поворота транспортного средства направо на пешеходных переходах».

В свою очередь начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды ГАИ МВД Вероника Романькова напомнила, что люди на самокатах, мотоколесах и тому подобных средствах должны двигаться по пешеходному переходу со скоростью идущего человека:

«Эти участники движения все равно называются пешеходами, и им запрещено передвигаться со скоростью более 25 км/ч. А также в состоянии алкогольного опьянения и вдвоем, если это не предусмотрено конструкцией».

Упомянула и про возраст: запрещено использовать электросамокаты и другие средства персональной мобильности лицам моложе 14 лет, кроме передвижения в пешеходных и жилых зонах.

Белтехосмотр обьявил об изменениях в апреле-мае. К чему готовиться водителям?

Велосипедистам вернули дорогу, однако…

На пресс-конференции сообщили, что в республике пройдет акция «Пьяному и бесправному не место на дороге!». И это притом, что, по словам представителей ГАИ МВД, «пьяных» аварий стало меньше.

«Если говорить о двух месяцах 2024 года, то таких происшествий стало меньше в два раза. В 2023-м их было совершено 30, в этом году – 11. Та же динамика с ДТП по вине бесправников: в 2022-м их было 212, в 2023-м – 161», – привела данные ГАИ Романькова.

Другую статистику привел Занемон:

«После того как в 2006 году из ПДД пропала норма о передвижении велосипедистов по краю дороги (максимум в метре от него), количество погибших велосипедистов уменьшилось втрое».

Но напомнил, что в новых правилах ГАИ вернуло эту норму, однако разрешило передвигаться лишь там, где ограничена максимальная скорость передвижения.

«Это зоны с ограничениями в 30 и 20 км/ч. К тому же, в последнее время стало активно внедряться обустройство велосипедных дорожек не на тротуарах, а по краю проезжей части», – пояснил заместитель начальника главного управления ГАИ МВД.

Таксистам – без поблажек

Александру Занемону задали вопрос о том, как накажут водителя такси, который перевез ребенка до 12 лет без детского автокресла.

«Все просто, – ответил ГАИ МВД, – такого автомобилиста, даже проявившего чуткость в помощи добраться до нужной точки маме с ребенком, накажут в соответствии с правилами дорожного движения».

[inf]Заметим, что за это штраф немалый – до 160 рублей. А если «с повтором» в течении года, то – до 320.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что с началом велосезона на некоторых участках столичных дорог велосипедные дорожки запланировали обустроить прямо на проезжей части, при замене асфальтобетонного покрытия. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Минска.

В ГАИ предложили сделать в Минске велодорожки прямо на проезжей части. Что известно?