Врезался и поехал дальше. СК рассказал подробности аварии в Гомеле, где погиб 15-летний школьник

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Опубликовано: 06.03.2024 13:27 , Обновлено: 06.03.2024

Следственный комитет Беларуси привел детали аварии в Гомеле, в результате которой погиб 15-летний подросток и пострадал 21-летний парень.

Как установили следователи, 1 января этого года девятиклассник встретил дома праздник и затем вместе с 21-летним приятелем пошел к главной городской елке. Около трех часов ночи парни шли по улице Героев-подпольщиков. Остановившись возле пешеходного перехода на улице Ефремова, молодые люди осмотрелись. На светофорах был мигающий желтый сигнал.

Приблизившийся белый BMW остановился, чтобы пропустить приятелей, которые затем вышли на дорогу. Внезапно на пешеходный переход влетел Mitsubishi Galant.

Водитель сбил парней и, не останавливаясь, поехал дальше. 15-летний школьник скончался на месте. Его приятель получил тяжкие телесные повреждения. Дежурившие рядом сотрудники патрульного наряда услышали сильный звук удара и прибежали на перекресток.

По данным СК, за рулем Mitsubishi Galant находился 39-летний гомельчанин. В ту новогоднюю ночь мужчина вместе с женой и двумя детьми возвращался из гостей к себе домой. Фигурант был пьяный: концентрация этилового спирта в его крови составила 2,82 промилле.

У автомобиля не было разрешения на допуск к участию в дорожном движении, на машине не работала правая противотуманная фара. Кроме того, водитель ехал со скоростью не менее 72 км/ч. Ранее его более 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники УСК по Гомельской области провели следственный эксперимент. Так, видимость дороги в направлении движения Mitsubishi составляла в ту ночь не менее 150 метров. Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, водитель мог остановить авто до ближайшей границы пешеходного перехода с помощью штатного или экстренного торможения.

Фигуранта заключили под стражу. Его обвинили по двум статья УК.

“Сынок, ты где?”

Гомельский городской журнал “Белка” нашел мать погибшего мальчика, которая рассказала, что пережила в ту ночь.

«Я не хотела отпускать его. Хоть и новогодняя, а все-таки ночь. До последнего упиралась, – поделилась Инна Климова. – За ним зашел старший товарищ. Я его хорошо знаю, они в одной школе учились. Ну а когда Тимур сказал, «вспомни себя в моем возрасте, тебя же отпускали на елку», я сдалась…»

По информации “Белки”, обездвиженного Тимура пытались сначала спасти прохожие, затем врачи, но парень умер.

Все это время звонил лежавший на асфальте телефон Тимура. Это был входящий от мамы.

«Я хотела спросить: «Сынок, ты где?» Но никто не отвечал. А когда прибежала на место аварии, Тимур уже не дышал…» – рассказала Инна Климова.

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