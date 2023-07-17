В ГПК Беларуси заявили, что перехватили украинский дрон, который «вел разведку», и опубликовали видео

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Опубликовано: 17.07.2023 16:49 , Обновлено: 17.07.2023

В погранкомитете Беларуси рассказали, что 16 июля в Брагинском районе, гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник.

Сообщается, что погранотряд, выполнял задачи по охране границы на реке Днепр. Пограничники обнаружил беспилотник, «который незаконно пересек границу с территории Украины».

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Утверждается, что с помощью дрона “велась разведка приграничной территории Республики Беларусь”.

С помощью радиоэлектронного ружья пограничники пресекли полет беспилотника: квадрокоптер посадили на воду.

Проводится проверка.

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