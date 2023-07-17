В ГПК Беларуси заявили, что перехватили украинский дрон, который «вел разведку», и опубликовали видео
В погранкомитете Беларуси рассказали, что 16 июля в Брагинском районе, гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник.
Сообщается, что погранотряд, выполнял задачи по охране границы на реке Днепр. Пограничники обнаружил беспилотник, «который незаконно пересек границу с территории Украины».
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Утверждается, что с помощью дрона “велась разведка приграничной территории Республики Беларусь”.
С помощью радиоэлектронного ружья пограничники пресекли полет беспилотника: квадрокоптер посадили на воду.
Проводится проверка.
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