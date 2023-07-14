«В гражданском виде ещё долго не понадобится» - В ВСУ рассказали, как минируют белорусскую границу

Опубликовано: 14.07.2023 11:39 , Обновлено: 04.07.2024

На границе Украины и Беларуси за 10 дней было организовано 30 противотанковых минных полей (в общей сложности - 5,8 тыс. мин) и установлено огромное число спецзаграждений - вырыто порядка 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Такую информацию озвучил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, рассказывая об усилении северной границы Украины.

“Мы продолжаем создавать инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минируем местность”, - цитирует Наева официальный телеграм-канал Командования объединенных сил ВСУ.

Такие меры, по словам командующего Объединенными силами ВСУ, необходимы для “предупреждения проникновение вражеских диверсионных групп”, а также потенциального пересечения белорусско-украинской границы бронетанковой техникой. По его словам, Киеву государственная граница с Беларусью “в гражданском виде еще долго не понадобится”.

“По ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача сделать пограничную полосу для врага непроходимой”, - резюмировал Наев.

Зеленский поручил усилить границу с Беларусью

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 июня поручил военным усилить северное направление, включая границу Беларуси.

«Провокации продолжаются» — ГПК обвинил украинских военных в нарушении границы Беларуси

Между тем, Государственный пограничный комитет Беларуси 12 июля обвинил украинских военных в нарушении государственной границы — незаконном заходе на территорию Беларуси и повреждении двух пограничных знаков.