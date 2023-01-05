В ГПК рассказали, что слышат белорусские пограничники со стороны Украины

🎥 Видео

Опубликовано: 05.01.2023 12:30 , Обновлено: 05.01.2023

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, в котором повествует о буднях белорусских пограничников на границе с Украиной.

По их словам, из Украины периодически доносятся “с разной частотой” выстрелы, “как одиночные, так и очередями”. А ещё белорусские пограничники иногда слышат “звуки тяжелой техники”.

Неназванный мужчина в пограничной форме Беларуси (на видео его назвали офицером пограничных войск) рассказал на видео, что, хотя сам не видел, но слышал о том, что украинцы вырыли противотанковый ров глубиной до трёх метров.

“Сотрудников каких-либо государственных ведомств там нет. То есть государственная граница у них не охраняется. Там находятся какие-то военизированные люди, возможно, терроборона”, - поделился он своими противоречивыми сведениями.

Также в ГПК рассказали, что украинские “военизированные люди” не уважают белорусских пограничников и показывают им неприличные жесты. А в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка украинцы даже наводили оружие в сторону белорусских военных.

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