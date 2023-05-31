«Больше похож на русские щи» - Белорусские пограничники предложили украинским белорусский борщ. Те ответили

Опубликовано: 31.05.2023 14:52 , Обновлено: 31.05.2023

В среду, 31 мая, в интернете появилась видеозапись с белорусско-украинской границы, на которой видно, как сперва белорусские пограничники включили обращение для украинских коллег, а те позже тоже дали ответ.

В соцсетях распространили видеозапись, на которой видно, как белорусские пограничники включили на украинском языке запись, в которой транслировалась начитка, что украинский и белорусский борщи - это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», что, мол, в европейской кухне таких блюд нет.

«Когда вам будет не с чего готовить борщ - переходите на нашу сторону. Попробуйте наш, белорусский борщ. Не пожалеете», - говорилось через громкоговоритель.

Новость Телеграф

Что ответили украинские пограничники?

Украинские пограничники опубликовали ответ. Они обвинили белорусских коллег, что те «всадили нож в спину» и попросили не приходить в гости и пообещали сами не приходить.

«Ваш борщ больше похож на русские щи», и «сколько бульбы в щи не добавляй, выходит «союзная похлебка», сказали представители украинской погранслужбы.

Это далеко не первый случай, когда украинские и белорусские пограничники вступают друг с другом в полемику. Так, ранее Телеграф писал о том, что в ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе.

В ГПК Беларуси показали, какие жесты украинцы демонстрируют на границе

Кстати, ранее сообщалось, что украинский борщ признали наследием ЮНЕСКО.

Новость Телеграф