Отключить коммунальные услуги. Специалисты назвали 5 случаев, когда белорусы обязаны впустить в дом сотрудников ЖКХ
В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, в каких случаях белорусы обязаны предоставить доступ в свое жилье работникам ЖКХ. Должны ли они предупреждать о визите?
Наверняка каждый белорус сталкивался с визитом представителей ЖКХ к себе домой и не знал, должен или нет он впустить их.
В Минском городском хозяйстве перечислили случаи, когда предоставить доступ в жилое помещение нужно обязательно:
- при проверке соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям,
- в случаях проведения ремонтных работ,
- для снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа,
- в случаях приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг при их неоплате,
- для проведения осмотров, в том числе в целях подтверждения фактов самовольных переустройств или перепланировки.
Кстати, организация ЖКХ должна не позднее, чем за один день, сообщить о необходимости своего визита. Однако есть исключение: при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций работники ЖКХ могут прийти без предупреждения. И жилец обязан предоставить им доступ в помещение.
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