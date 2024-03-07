Отключить коммунальные услуги. Специалисты назвали 5 случаев, когда белорусы обязаны впустить в дом сотрудников ЖКХ

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Опубликовано: 07.03.2024 11:21 , Обновлено: 07.03.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали, в каких случаях белорусы обязаны предоставить доступ в свое жилье работникам ЖКХ. Должны ли они предупреждать о визите?

Наверняка каждый белорус сталкивался с визитом представителей ЖКХ к себе домой и не знал, должен или нет он впустить их.

В Минском городском хозяйстве перечислили случаи, когда предоставить доступ в жилое помещение нужно обязательно:

при проверке соответствия жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим требованиям,

в случаях проведения ремонтных работ,

для снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа,

в случаях приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг при их неоплате,

для проведения осмотров, в том числе в целях подтверждения фактов самовольных переустройств или перепланировки.

Кстати, организация ЖКХ должна не позднее, чем за один день, сообщить о необходимости своего визита. Однако есть исключение: при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций работники ЖКХ могут прийти без предупреждения. И жилец обязан предоставить им доступ в помещение.

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