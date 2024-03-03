В Минске ЖКХ решило заварить сотни мусоропроводов. А что в других городах?

Опубликовано: 03.03.2024 11:17 , Обновлено: 03.03.2024

В 2024 году в Минске запланировали законсервировать около 400 мусоропроводов в жилых домах, сообщил госагентству «Минск-Новости» заместитель генерального директора объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик. Какие причины у какого решения, сколько мусоропроводов уже законсервировали, что в таких случаях решают жильцы, что по тарифам и какая ситуация в этом плане в других больших городах республики?

По словам Новика, за последние пять лет в столичных многоэтажках консервацию прошли 3847 стволов мусоропроводов. Он подчеркнул: такие работы выполняются только при условии, если на это согласится большинство жильцов подъезда .

Споры о том, нужно ли заваривать мусоропроводы, продолжаются не первый год. Одни считают их рассадниками неприятного запаха, «общежитием» для грызунов, да и шум от падающего мусора порой достаточно громкий. Другие указывают на удобство – нет нужды выходить на улицу, и пеняют на состояние некоторых контейнерных площадок.

«Показательный пример для всей страны – Гродно, где заварены все мусоропроводы, – еще в марте 2022 года рассказывала генеральный директор объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик. – Почти полностью отказались от них и в Гомеле. В Минске таких результатов пока не достигли, но стремимся к этому. Стараемся объяснять жителям преимущества. Это и дополнительный стимул для раздельного сбора мусора, и меньший тариф на обращение с отходами, и отсутствие специфических запахов в подъезде. Если жители принимают решение отказаться от использования мусоропровода, ЖКХ должны обеспечить им альтернативу – контейнерную площадку».

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В планах организаций ЖКХ столицы на 2024 год – устройство новых контейнерных площадок, сообщил Новик. По его словам, из 440 таких элементов благоустройства 390 будут модульными, представляющими собой павильоны из металлопрофиля, внутри которых предусмотрены отсеки для различных видов отходов.

Таким образом, коммунальщики воплощают в жизнь госпрограмму «Комфортное жилье и благоприятная среда», принятую еще на период 2016-2020 гг. Совмин, утвердивший ее, предложил избавиться от всех мусоропроводов, а взамен оборудовать дворы контейнерными площадками для раздельного сбора отходов. По тем или иным причинам выполнить намеченное к 2020 году не получилось, поэтому процесс продолжается. Пока, по оценкам, в Минске на это понадобится около 20 лет.

Ранее Телеграф писал, что в товариществе собственников дома №90 на проспекте Дзержинского в Минске применили инновационную технологию. Теперь, чтобы выбросить мусор, жильцам многоэтажки нужно пройти «фейсконтроль» по специальной системе.

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