Стоит проверить всем белорусам? В Мозыре женщина доказала, что ей незаконно завысили плату за арендное жилье
В 2014 году молодая девушка Наталья Гайкевич приехала работать в Мозырь. Как молодому специалисту ей предложили арендное жилье в новом доме. Вселилась. И вот только недавно выяснила, что все это время переплачивала за коммунальные услуги. Оказалось, в жилую площадь квартиры включили кое-что лишнее.
Ошибка закралась в расчеты изначально, сообщил телеканал СТВ: в жилую площадь квартиры включили еще и неотапливаемый балкон, а это противоречит Жилищному кодексу Беларуси. Выяснили, что только за последние три года из-за этой ошибки Наталья переплатила около 120 рублей.
«Всегда плачу все исправно, вовремя. А в декабре обнаружила, что у меня была переплата. Она была за балкон, как таковой балкон не входит в жилую площадь», – рассказала Наталья.
Девушка пришла на прием к генеральному прокурору.
Позже, когда все прояснилось, Наталья рассказала, что часть суммы ей уже вернули и пообещали, что в дальнейшем будут возвращать остальное.
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К слову, эта проблема коснулась и соседей Натальи.
Незаконно были удержаны почти 90 тысяч рублей
«Для полного и всестороннего изучения доводов заявителя прокуратурой проведена проверка», – сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Максим Дацькевич. И вот как прокомментировал ситуацию:
«Выявлены системные нарушения порядка начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги и пользование арендным жильем. В результате проверочных мероприятий подтвердилось, что общая площадь 290 арендных квартир завышена на 698 квадратных метров за счет включения в ее состав балконов, что противоречит законодательству. В итоге произведен перерасчет суммы внесенных гражданами платежей. Выяснилось, что практически 90 тысяч рублей были незаконно удержаны у жителей данного дома».
Ранее Телеграф писал, что из-за сильных морозов, которые установились на территории Беларуси в последние дни, энергетики решили поднять температуру в теплосетях по всей стране. Об этом 8 января сообщили в Министерстве энергетики.