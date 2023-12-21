В белорусских магазинах нашли халву с кадмием. Какую не стоит покупать?

Опубликовано: 21.12.2023 11:35 , Обновлено: 25.04.2025

Санэпидслужба нашла в магазинах «Евроопта» в Могилевской области халву с превышенным содержанием кадмия. И она еще осталась в продаже!

Пробы халвы с арахисом «Prince of Persia» производства «Барнаульской Халвичной Фабрики» (Россия) были взяты в торговых объектах сети Евроторг (магазин «Хит! Экспресс» в Кричеве и «Евроопт» в Климовичах), сообщил Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Проведенный анализ показал, что в содержание кадмия в халве в 1,4 раза выше допустимой нормы (выявлено – от 0,12 до 0,14 мг/кг, а допустимо – не более 0,1 мг/кг). Санитарная служба уведомила, что уже проинформировала органы государственного надзора как Могилёвской области, так и Минска, на территории которого зарегистрирован импортер ООО «Евроторг».

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Тем не менее, по состоянию на 11 часов четверга, 21 декабря, халва «Prince of Persia» по-прежнему была доступна для покупки в Е-доставке на сайте компании.

Скриншот с сайта Е-доставки.

[info_b]По информации научного журнала «Современные наукоемкие технологии», кадмий – один из самых токсичных тяжелых металлов. Как и многие другие тяжелые металлы, имеет отчетливую тенденцию к накоплению в организме – период его полувыведения составляет 10-35 лет. Попадая в организм человека, кадмий негативно воздействует на печень, почки, центральную нервную систему, нарушает фосфорно-кальциевый обмен, является сильным канцерогеном.[/info_b]

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