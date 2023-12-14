Госстандарт Беларуси запретил туалетную воду в виде водки. Дело не в аромате?

Опубликовано: 14.12.2023 14:20 , Обновлено: 14.12.2023

Государственный комитет по стандартизации запретил продавать в Беларуси мужскую туалетную воду российского производства, которую выпускают в весьма специфической упаковке: флакон стилизован под бутылку водки в миниатюре. Узнали, за что оригинальную парфюмерию внесли в Реестр опасной продукции.

Называется туалетная вода, попавшая под запрет “То, чего хочет мужчина SMIRNOFF PARFUM”, однако, судя по комментарию Госстандарта, можно поспорить, что каждый мужчина захочет ею воспользоваться и дело вовсе не в аромате.

Специалисты ведомства выяснили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по безопасности. Так, при производстве туалетной воды использовали ингредиент hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (lyral), который у нас запрещено применять при изготовлении парфюмерно-косметической продукции.

[info_b]hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (lyral) - это синтетический ароматизатор, который запрещён во многих странах из-за высокой вероятности развития аллергический реакций на него, а также подтверждённого потенциального негативного влияния на репродуктивную функцию организма. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщал, что пресс-служба Госстандарта Беларуси 17 октября сообщила, что запретила ряд напитков на основе пива со вкусами граната, манго, апельсина, “Сливовицу”и т.п, которые продаются во многих магазинах разливного пива и кафе. Среди указанных опасных напитков оказался и известный, но уже бутылочный, “Доктор Дизель” со вкусом красного апельсина и манго.

Госстандарт запретил в Беларуси пиво и вяленую псевдорыбу из России. За что?